ЕГЭ 2020: новые сроки и правила

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы деятельности, в том числе в систему образования. С марта 2020 года российские школьники перешли на дистанционный формат обучения. 13 мая чиновники заявили об отмене ОГЭ для девятиклассников и переносе ЕГЭ на более позднюю дату. Piter.TV публикует всю актуальную информацию на этот счет.

Отмена ОГЭ 2020

Первые "ласточки" об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) начали появляться в мае. Поначалу девятиклассников хотели освободить от сдачи экзаменов по выбору и оставить аттестацию только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Однако 13 мая в Министерстве просвещения заявили о полной отмене ОГЭ в этом году. В качестве итоговой оценки в аттестат учеников 9 класса пойдут отметки, полученные за учебный год.

ЕГЭ 2020

Информация о переносе ЕГЭ с конца мая на 8 июня была озвучена главой Министерства просвещения РФ Сергеем Кравцовым 21 апреля. При этом он не исключил, что сроки сдачи экзаменов будут сдвинуты на более позднее время. Чиновник пообещал, что после майских праздников будет озвучено окончательное решение.

В среду, 13 мая, в Минпросвещения заявили, что 8 июня ЕГЭ не будет. Это решение основано на рекомендациях органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуацией в стране.

Конкретные сроки сдачи ЕГЭ чиновники пообещали сообщить позже. В свою очередь Рособрнадзор заявил, что итоговая аттестация 11-классников может пройти с 4 по 24 августа или с 11 по 31 августа. Сроки начала учебного года в российских школах и вузах могут сдвинуть с 1 сентября на 1 октября.

Сдача ЕГЭ в 2020 году

В Минпросвещения подчеркнули, что во время проведения ЕГЭ число участников в аудиториях будет сокращено. Все помещения перед экзаменом и после него тщательно продезинфицируют. Выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, можно будет не сдавать ЕГЭ. Им выдадут аттестат с отметками по итогам учебного года. Для маломобильных групп населения рассматривается возможность сдачи экзаменов в дистанционном формате.

Будет ли выпускной в 2020

В этом году чиновники решили отказаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров. Во избежание массовых скоплений людей в Минпросвещения рекомендовали регионам провести данные мероприятия в режиме онлайн.

Обучение в школе коронавирус

Изменения, связанные с пандемией коронавируса, коснулись и школьных правил. Ученики всех классов, кроме 9 и 11, получили возможность завершить учебный год досрочно. Для этого родителям необходимо было написать заявление в то заведение, в котором учится их ребенок. К 30 апреля заявления на выставление аттестации по итогам трех четвертей написали 78 тысяч родителей, более 200 тысяч школьников выразили желание раньше времени завершить учебный год.

Другие ученики 11 мая продолжили учебу. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, каждый класс должен заниматься в своем отдельном кабинете. Чтобы минимизировать контакт между школьниками, время начала уроков и перемен у каждого класса будет отличаться. Также под запрет попало общение между учениками разных классов, любые мероприятия в школьных актовых залах и на спортплощадках.

Перед уроками школьникам и педагогам рекомендовали измерять температуру и дезинфицировать помещения несколько раз в день. Работники пищеблока должны работать в масках и перчатках, упразднены группы продленного дня и дежурные вечерние группы.

Фото: pixabay.com, visit-petersburg.ru