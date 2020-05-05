В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников

Пока принято решение об аттестации по русскому языку и математике.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса российских девятиклассников могут освободить от прохождения основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

В настоящий момент принято решение об аттестации только по двум предметам – русскому языку и математике. Аттестация по другим предметам может пройти по текущим оценкам.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса школы и вузы в России перешли на дистанционное обучение. Во многих регионах страны школьники отправились на летние каникулы досрочно – 30 апреля.

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Видео: YouTube / Рособрнадзор