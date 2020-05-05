В правительстве РФ подготовили новые штрафы для водителей

Поправки планируется внести в мае 2020 года.

Для российских водителей подготовили новые штрафы. О них рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью агентству "Прайм".

Минюст внес в КоАП предложения, согласно которым автовладельцев будут наказывать за нанесение ущерба городской инфраструктуре, в частности разбрасывание мусора и автохлама. В этом случае штраф составит 5 тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей – для юрлиц.

Вождение в пьяном виде и отказ от медицинского освидетельствования теперь будет стоить 30 тысяч рублей. В качестве альтернативы можно расплатиться в виде залога на автомобиль. Также в КоАП войдет штраф за нарушение тишины с 23 часов вечера до 7 часов утра. Под эту статью могут попасть владельцы авто с очень громкой сигнализацией, которая мешает местным жителям отдыхать.

Самой неопределенной категорий остается опасное вождение, которое решили наказывать штрафом в 5 тысяч рублей. Критерии, определяющие опасное вождение, по-прежнему расплывчаты, ведь оно не обязательно должно быть связано с высокой скоростью.

Поправки в новый Кодекс об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс об административных правонарушениях планируется внести в мае 2020 года.

Ранее были названы автобренды, которые отказались поднимать цены в России.

Видео: Instagram/andreyvorobiev