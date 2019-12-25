Петербургские школьники смогут закончить учебный год 30 апреля

Родителям нужно лишь подать письменное заявление в то учебное заведение, где учится их ребенок.

Из-за пандемии коронавируса петербургские школьники смогут завершить учебный год досрочно и уже в мае выйти на летние каникулы. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на Комитет по образованию города.

Закончить учебный год 30 апреля смогут учащиеся всех классов, кроме 9 и 11. Аттестация будет проводиться на основании оценок, выставленных за предыдущие три четверти. Чтобы это сделать, родителям необходимо лишь подать письменное заявление в то учебное заведение, где учится их ребенок.

Уточняется, что эта мера в первую очередь ориентирована на семьи, которые проживают за городом, где доступ к технологиям дистанционного обучения затруднен.

Для выпускников 9 и 11 классов с 27 апреля запустят цикл онлайн-консультаций к ЕГЭ и ОГЭ. Они смогут получить полезные советы, рекомендации и ответы на вопросы из первых рук. Всего планируется провести более 150 консультации по ЕГЭ и 23 консультации по ОГЭ. Их можно будет посмотреть на YouTube-канале "Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий".

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили уголовное дело за срыв онлайн-уроков у школьников.

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