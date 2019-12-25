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В Петербурге возбудили уголовное дело за срыв онлайн-уроков у школьников
Сегодня, 20:30
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nadezhda_sib

В Петербурге возбудили уголовное дело за срыв онлайн-уроков у школьников

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В правонарушении подозревается блогер.

Делом о вмешательстве в дистанционное обучение школьников в Петербурге заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По предварительным данным, к нему может быть причастен стример под псевдонимом "Артур Амаев". Об этом 21 апреля рассказала пресс-служба ведомства.

27 марта и 6 апреля появились видеозаписи, на которых блогер присоединялся к онлайн-трансляциям школьников, разыгрывал их, вызывающе себя вел и срывал дистанционные занятия. Кроме того, он представлялся сотрудником министерства образования РФ.

В результате проведенного анализа было установлено, что к срыву занятий мог быть причастен пользователь "ВКонтакте". Он записан как "Артур Амаев". Он снимает прохождение видеоигр и розыгрыши, а затем выкладывает их на свой YouTube-канал. 

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Ранее по фактам прошедшего было возбуждено дело по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации". 

Ранее в Минпросвещения рассказали, что выпускники будут сдавать ЕГЭ в своих школах. 

Фото: pixabay.com 

Теги: онлайн-уроки, стример
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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