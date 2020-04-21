Стримеру удалось вслепую пройти Sekiro: Shadows Die Twice

На прохождение ушло 4,5 часа.

Стримеру под ником Mitchriz первым в мире удалось пройти игру в жанре Action-adventure "Sekiro: Shadows Die Twice" вслепую. Игрок рассказал, что готовился к прохождению около месяца.

В итоге спидраннер закончил игру, не глядя на экран, за одну попытку. Чтобы завершить игру быстрее, он выбрал концовку "Сура".

Во время трансляции Mitchriz поделился, что для эффективного прохождения использует слух, игровые предметы и свою память. Однако он все равно несколько раз падал в пропасть и умирал. А самым сложным противником для игрока оказалась Обезьяна-страж.

Ранее стало известно, что Microsoft скоро прекратит продажи Forza Motorsport 7.

Видео: YouTube / Mitchriz