Microsoft скоро прекратит продажи Forza Motorsport 7

Игра дебютировала в 2017 году.

Корпорация Microsoft с 15 сентября прекратит продажи Forza Motorsport 7, а также дополнительного для нее контента. Однако мультиплеерные серверы и онлайн-сервисы продолжат функционировать для игры на Xbox One и ПК. Их пока отключать не планируется.

Отмечается, что продажи прекратятся прежде всего из-за истекающей лицензии на автомобили. Сейчас корпорация работает над следующей частью Forza Motorsport для Xbox Series X|S и ПК. Однако точные сроки выхода еще неизвестны.

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Видео: YouTube / Xbox Canada