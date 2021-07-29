Вышел трейлер третьей части фильма "Последний богатырь"

Премьера состоится 23 декабря.

Вышел трейлер третьей части саги об Иванушке и Василисе "Последний богатырь. Посланник тьмы". Премьера фильма намечена на 23 декабря.

Режиссером третьей части саги стал Дмитрий Льяченко. Он также был создателем первых двух фильмов "Последнего богатыря". Главные роли сыграют Виктор Хориняк ("Кухня") и Мила Сивацкая ("Гранд"). Заявлены в касте также Екатерина Вилкова ("Елки", "А зори здесь тихие"), Елена Яковлева ("Интердевочка", "Каменская") и другие актеры.

Третья часть саги на большие экраны должна выйти 23 декабря.

Видео: YouTube / Disney Россия