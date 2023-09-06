Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В Москве задержан стример за хищение свыше 5,6 млн рублей у любителя онлайн-игр. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

В опубликованном релизе отмечается, что злоумышленник познакомился с потерпевшим в процессе игры и убедил того вложиться в развитие бизнеса по закупке и поставке автозапчастей из-за рубежа. Он обещал ему взамен двукратную прибыль.

Мужчина перечислял деньги стримеру на протяжении года, пока тот не перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в Белгородской области перекрыли крупный канал незаконного сбыта оружия.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА