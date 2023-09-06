Задержаны трое жителей Алексеевского городского округа по подозрению в совершении преступлений.

В Белгородской области перекрыли крупный канал незаконного сбыта оружия. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Белгородские оперативники действовали совместно с сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России, УФСБ России по региону, а также при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии. Задержаны трое жителей Алексеевского городского округа по подозрению в совершении преступлений.

По предварительной версии, в августе 2023 года злоумышленники сбыли пистолет ТТ с патронами, снайперскую винтовку Драгунова и ручную гранату. Оружие было изъято правоохранителями в ходе специальных мероприятий. Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее мы сообщали, что в Саратове полицейские пресекли сбыт более 4 кг различных наркотиков.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА