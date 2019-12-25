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Роспотребнадзор рекомендует отменить в школах общие перемены
Сегодня, 10:16
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matveyvn

Роспотребнадзор рекомендует отменить в школах общие перемены

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Для каждого класса должно быть оборудовано отдельное учебное помещение.

Роспотребнадзор рекомендует отменить в школах общие перемены после отмены ограничений из-за коронавируса. Также ведомство рекомендует учебным заведениям начинать уроки в разное время.

Данные рекомендации опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что меры нужны для сокращения контактов между учениками. Это уменьшит вероятность заражения в учебном заведении.

Для каждого класса должно быть оборудовано отдельное учебное помещение. Общение учеников из разных классов должно быть исключено, как и проведение массовых мероприятий.

Ранее мы рассказывали, что выпускники школ будут сдавать только два предмета ЕГЭ в 2020 году.

Теги: образование, роспотребнадзор, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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