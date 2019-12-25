Это те предметы, которые необходимы школьникам для поступления в ВУЗ.

Выпускники школ будут сдавать только два предмета ЕГЭ в 2020 году — по тем предметам, которые нужны им для поступления в ВУЗ. Об этом рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире "России-24".

Будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ. Дмитрий Глушко, замминистра просвещения

Ранее мы рассказывали, что ЕГЭ в 2020 году в России перенесли. Об это сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Министерства просвещения. Чиновники отметили, что решение о переносе единого государственного экзамена же принято. ЕГЭ будет перенесен в ранее запланированного 8 июня на более позднюю дату. О ней будет сообщено дополнительно.