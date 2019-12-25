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В Петербурге половина школьников хочет досрочно завершить учебный год
Сегодня, 18:13
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nadezhda_sib

В Петербурге половина школьников хочет досрочно завершить учебный год

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Остальные продолжат дистанционную учебу 11 мая.

В Петербурге более 200 тыс. школьников планируют досрочно завершить учебный год. Об этом 30 апреля сообщила председатель комитета по образованию города Жанна Воробьева, передало "Интерфакс Северо-Запад".

На данный момент 78 тыс. родителей уже написали заявление на выставление аттестации. Оценки за год будут выставлены по итогам успеваемости за три четверти. Отметим, что речь идет об учениках 1-8-х и 10-х классов.

Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжат обучение, с 25 мая по 5 мая их ждет заключительный этап подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Выпускные экзамены в этом году будут сдавать 27 тыс. человек. Основной период сдачи запланирован на 8-29 июня. Из-за пандемии коронавируса девятиклассники будут сдавать только экзамен по русскому языку и математике. 

Всего закончить год досрочно собирается 47% учащихся, а именно 204 тыс. человек. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что учебный год завершится 22 мая

Фото: pixabay.com

Теги: обучение, школа, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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