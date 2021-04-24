В Киришах обнаружили труп младшеклассницы с таблетками

Днем в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что он обнаружил свою дочь 2013 года рождения без сознания.
Как стало известно Piter.TV, в квартире дома в Киришах был обнаружен труп девочки на диване без признаков насильственной смерти. Правоохранителями были изъяты таблетки и телефон.
Труп направлен в морг для выяснения причин смерти. По словам отца девочки, до происшествия она болела вирусным заболеванием.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти девятиклассник отравился наркотиками.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все