В Киришах обнаружили труп младшеклассницы с таблетками

В Киришском районе Ленинградской области обнаружили труп ученицы 4 класса. Сейчас устанавливаются причины смерти девочки.

Днем в пятницу, 6 октября, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что он обнаружил свою дочь 2013 года рождения без сознания.

Как стало известно Piter.TV, в квартире дома в Киришах был обнаружен труп девочки на диване без признаков насильственной смерти. Правоохранителями были изъяты таблетки и телефон.

Труп направлен в морг для выяснения причин смерти. По словам отца девочки, до происшествия она болела вирусным заболеванием.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти девятиклассник отравился наркотиками.

Фото: Piter.TV