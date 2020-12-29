Сумма ущерба стала больше 200 тысяч рублей.

В Киришах из дачного дома похитили металлоискатель, бензорез и лодочный мотор. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

О крупной краже из дачного дома накануне сообщил в полицию житель Киришского района Ленобласти. Мужчина рассказал, что в конце декабря к нему домой проник неизвестный и украл инструменты. Из дома в деревне Городице пропали лодочный мотор, металлоискатель и бензорез. Сумма ущерба составила 202 тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что страдающий бессонницей пожилой петербуржец "потерял" внедорожник. Он сначала подал заявление о преступлении, но потом забрал бумагу.

Фото: Piter.tv