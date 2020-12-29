Он сначала подал заявление о преступлении, но потом забрал бумагу.

Страдающий бессонницей пожилой петербуржец "потерял" внедорожник. О случившемся в Выборгском районе в ночь на 31 декабря Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

66-летний местный житель обратился в полицию с заявлением об угоне коричневого внедорожника Suzuki Jimny около дома на проспекте Просвещения. Заявивший рассказал, что припарковал автомобиль, а утром не нашел его. Однако потом полицейские приняли встречное заявление – иномарка нашлась в другом дворе. Мужчина пояснил, что страдает бессонницей и в ночь на 31 декабря отправился играть в компьютерный клуб.

Домой он вернулся пешком, совсем забыв о своей прогулке. Полицейским он пояснил, что обратился преждевременно, не разобравшись в ситуации.

Ранее в Петербурге у студента из Китая угнали BMW X5. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Фото: Piter.tv