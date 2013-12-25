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В Киришах ГРЭС оштрафовали за сброс загрязняющих веществ в Волхов
Сегодня, 20:48
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В Киришах ГРЭС оштрафовали за сброс загрязняющих веществ в Волхов

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Экспертная лаборатория заявила, что в сточных водах зафиксировали превышения по взвешенным веществам, железу, алюминию и другим показателям.

В среду, 6 апреля, стало известно, что ГРЭС в Киришах привлекли к административной ответственности за нарушение правил водопользования. Об этом рассказа и пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Компании и ее должностному лицу назначили штраф на 95 тыс. рублей. По данным Росприроднадзора, предприятие превысило предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ в реку Волхов и ручей Талицкий.

Экспертная лаборатория заявила, что в сточных водах зафиксировали превышения по взвешенным веществам, железу, алюминию и другим показателям.

Ранее мы сообщали, что жители Отрадного пожаловались на сброс канализации с насосной станции в реку Святку. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно привлекали административной ответственности юридическое лицо, на чьём балансе находилась насосная станция.

Фото: Piter.tv
 

Теги: загрязняющие вещества, сброс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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