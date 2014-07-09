Прокуратура вмешалась в сброс сточных вод на Штурманской улице

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения ООО "МЕХУБОРКА СПб" требований законодательства об охране окружающей среды при осуществлении деятельности на Штурманской улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, отведение поверхностных загрязненных сточных вод осуществляется через колодец, расположенный на территории организации, не подключенный к централизованной системе водоотведения
Природоохранный прокурор предъявил исковое заявление о запрете ООО "МЕХУБОРКА СПб" осуществлять сброс сточных вод на рельеф местности. Требования надзорного ведомства удовлетворены судом в полном объеме.
Ранее сообщалось, что для девочки взыскали 70 тысяч рублей после травмы на детской площадке.
Фото: прокуратура Петербурга
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