Прокуратура вмешалась в сброс сточных вод на Штурманской улице

Организация сбрасывала сточные воды на территорию общего пользования.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения ООО "МЕХУБОРКА СПб" требований законодательства об охране окружающей среды при осуществлении деятельности на Штурманской улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, отведение поверхностных загрязненных сточных вод осуществляется через колодец, расположенный на территории организации, не подключенный к централизованной системе водоотведения

Природоохранный прокурор предъявил исковое заявление о запрете ООО "МЕХУБОРКА СПб" осуществлять сброс сточных вод на рельеф местности. Требования надзорного ведомства удовлетворены судом в полном объеме.

Ранее сообщалось, что для девочки взыскали 70 тысяч рублей после травмы на детской площадке.

Фото: прокуратура Петербурга