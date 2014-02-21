Для девочки взыскали 70 тысяч рублей после травмы на детской площадке

Ребенок пострадал на детской площадке по вине местной администрации.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению матери 10-летней девочки по факту получения ее ребенком телесных повреждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в августе 2022 года из-за ненадлежащего содержания собственником имущества на детской площадке, расположенной по адресу на 2-ой Комсомольской, 50, 54, образовался дефект, который послужил причиной получения травмы несовершеннолетней.

В суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда с казны ВМО МО "Константиновское". Требования прокурора удовлетворены. Благодаря надзорному ведомству в пользу ребенка взыскано 70 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что "Космическая" детская площадка за 50 млн рублей откроется в Красносельском районе Петербурга.

Фото: прокуратура Петербурга

