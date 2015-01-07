  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Космическая" детская площадка за 50 млн рублей откроется в Красносельском районе Петербурга
Сегодня, 19:11
41
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

"Космическая" детская площадка за 50 млн рублей откроется в Красносельском районе Петербурга

0 0

Для детей возведут космический корабль, ракету-носитель с иллюминаторами и планетарий с тактильными глобусами.

В Красносельском районе Петербурга в ЖК "Солнечный город" откроется "космическая" детская площадка. Ее стоимость составляет порядка 50 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Setl Group 10 октября.

Для детей возвели космический корабль, ракету-носитель с иллюминаторами и планетарий с тактильными глобусами. Появились полоса препятствий и тоннель, ведущий к "лунному городу".

Территорию обустроили по концепции Фонда Монтессори. На площадке установили оборудование для исследований и экспериментов. 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе открылся памп-трек.

Фото: пресс-служба Setl Group

Теги: setl group, детская площадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии