"Космическая" детская площадка за 50 млн рублей откроется в Красносельском районе Петербурга

Для детей возведут космический корабль, ракету-носитель с иллюминаторами и планетарий с тактильными глобусами.

В Красносельском районе Петербурга в ЖК "Солнечный город" откроется "космическая" детская площадка. Ее стоимость составляет порядка 50 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Setl Group 10 октября.

Для детей возвели космический корабль, ракету-носитель с иллюминаторами и планетарий с тактильными глобусами. Появились полоса препятствий и тоннель, ведущий к "лунному городу".

Территорию обустроили по концепции Фонда Монтессори. На площадке установили оборудование для исследований и экспериментов.

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе открылся памп-трек.

Фото: пресс-служба Setl Group