В Приморском районе открылся памп-трек

Это спортивная площадка для занятий вело- роллер-спортом.

В рамках проекта "Твой бюджет – 2020" в Приморском районе на пересечении улиц Оптиков и Планерной открылась первая очередь памп-трека – спортивной площадки для занятий вело- роллер-спортом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Это инициатива победителя направления "Обустройство" Дмитрия Челнокова. Она также была включена в региональный проект "Формирование комфортной городской среды".

Трек с асфальтированным покрытием долговечен и пригоден для многих видов роллерного спорта (велосипеды, ролики). Для обеспечения безопасности на площадке установлен информационный стенд с правилами ее использования, а сам трек маркирован указателями направления движения.

В парке 300-летия Петербурга обновят пространство для скейтеров.

Фото: Смольный