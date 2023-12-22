Петербургский застройщик возведет в Приморском районе жилой комплекс и школу

Сейчас застройщик приступает к строительству первой очереди.

Петербургский застройщик Setl Group начинает строительство жилого комплекса (ЖК) комфорт-класса "Бионика Заповедная" в Приморском районе. Проект разместится на площади более 7,3 га. Об этом рассказали в пресс-службе компании 13 февраля.

На территории ЖК появится спортивный кластер. На нем будут площадка с уличными тренажерами, скейт-парк, теннисные столы и игровое поле для занятий волейболом, футболом и баскетболом.

Кроме того, "Бионика Заповедная" включает необходимую социальную инфраструктуру. Речь идет о детском саде с бассейном на 350 мест, общеобразовательной школе на 825 учеников и кабинете врача общей практики. Помимо этого, в одном из жилых корпусов создадут двухэтажный комьюнити-центр с коворкингом, студией фитнеса и детским клубом.

Сейчас застройщик приступает к возведению первой очереди. Срок ее сдачи – III квартал 2026 года.

Ранее на Piter.TV: рядом с домами на проспекте Ветеранов построят детский сад на 220 мест.

Фото: пресс-служба Setl Group