Рядом с домами на проспекте Ветеранов построят детский сад на 220 мест

Во дворе садика будут созданы 12 игровых площадок и 2 спортивные зоны.

В рамках работы с инвесторами в Красносельском районе стартовало строительство нового детского сада с бассейном. Этот садик будет рассчитан на 220 детей и разместится рядом с домами на проспекте Ветеранов, 200-206 – напротив школы. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Трехэтажное здание садика будет иметь фасады, окрашенные в белый, графитовый и кирпичный цвета, с большими окнами для обеспечения естественного освещения внутри помещений. Внутри планируется разместить бассейн, спальни, буфетные, классы для занятий музыкой, а также медпункт.

Во дворе садика будут созданы 12 игровых площадок и 2 спортивные зоны. Кроме того, будет оборудована площадка для метеонаблюдений, где дети смогут изучать природные и погодные явления.

Ввод в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2025 года.

Петербургские инвесторы в январе сдали пять социальных объектов.

Фото: портал "Строительный Петербург"