Авиация МЧС сбросила на пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды

Воду сбрасывали самолеты-амфибии Бе-200ЧС.

Авиация МЧС России сбросила на природные пожары в Турции около 1,3 тысячи тонн воды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Воду сбрасывали самолеты-амфибии Бе-200ЧС. С их помощью были ликвидированы природные пожары в районе города Чешме. Всего на горящие участки за сутки сбросили 117 тонн воды. В пресс-службе МЧС отметили, что тушение осложняют сильный ветер, сложный рельеф и условия забора воды.

Ранее мы сообщали, что российские самолеты сбросили более 800 тонн воды на горящие леса в Кемере.

Видео: МЧС России