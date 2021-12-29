Жители Отрадного пожаловались на сброс канализации с насосной станции в реку Святку

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно привлекали административной ответственности юридическое лицо, на чьём балансе находилась насосная станция.

В понедельник, 7 февраля, в Кировском районе Ленинградской области будет проведена проверка по факту сброса канализации в реку Святку в Отрадном. Об этом рассказали в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

В реку сбросы осуществляли через насосную станцию. Отмечается, что подобное происходит уже не в первый раз. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно привлекали административной ответственности юридическое лицо, на чьём балансе находилась насосная станция, за несоблюдения экологических требований при эксплуатации канализационной насосной станции.

Ранее в Пушкине 76 зданий остались без отопления из-за прорыва трубы. Плановый срок окончания ремонта — 12:00 среды, 2-го февраля.

Фото: пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО