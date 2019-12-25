В Кингисеппе машинист ограбил журналистку

Злоумышленник отобрал у женщины золотую цепочку.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июля в полицию Кингисеппского района обратилась женщина 1985 года, журналист. Она заявила, что у кафе рядом с д. 22 по ул. Октябрьской на неё напал мужчина.

Неизвестный применил к ней физическую силу, после чего отобрал золотую цепочку и скрылся с места происшествия. Оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний машинист электровоза. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге двое мужчин напали нв прохожего и отобрали цепочку с иконкой.

Фото: Piter.tv