В Кингисеппском районе задержали полицейского-коррупционера

Правоохранитель получил от преступников более 1 миллиона рублей.

Полицейский, служащий в ОМВД РФ по Кингисеппскому району, подозревается в получении взятки от наркоторговцев на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

По предварительной информации, злоумышленник занимался покровительством незаконной деятельности еще с 2018 года. В скором времени в его отношении изберут меру пресечения.

На месте работы и в квартире экс-инспектора проходят обыски. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге.

Фото: Piter.TV