  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кингисеппском районе задержали полицейского-коррупционера
Сегодня, 12:02
28
lizapoluda

В Кингисеппском районе задержали полицейского-коррупционера

0 0

Правоохранитель получил от преступников более 1 миллиона рублей.

Полицейский, служащий в ОМВД РФ по Кингисеппскому району, подозревается в получении взятки от наркоторговцев на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СКР.

По предварительной информации, злоумышленник занимался покровительством незаконной деятельности еще с 2018 года. В скором времени в его отношении изберут меру пресечения.

На месте работы и в квартире экс-инспектора проходят обыски.  Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что инспектора ГИБДД подозревают в получении взятки в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии