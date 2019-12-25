В Кингисеппском районе реставрируют храм Николая Чудотворца

Вблизи планируют построить этнографическую деревню.

В деревне Котлы Кингисеппского района стартовали работы по восстановлению храма Николая Чудотворца. Об этом сообщил глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Отметим, что после мероприятий церковное сооружение перейдет под покровительство Русской православной церкви. Там организуют монастырское подворье. Соответствующие договоренности уже заключены с наместником Александро-Невской Лавры Владыкой Назарием: по его словам, в дальнейшем возможна постройка этнографической деревни вблизи храма.

На данный момент в здании проводятся консервационные работы. Их планируют завершить до октября-ноября текущего года.

Ранее мы рассказали о том, что скорбященский храм в Петербурге возродят в 2022 году.

Фото: ВКонтакте / xramvkotlax