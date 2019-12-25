Скорбященский храм в Петербурге возродят в 2022 году

Храм находится в историческом районе Обухово.

Храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость", построенный в Петербурге в конце XIX века и разобранный в 1933 году, восстановят и откроют для прихожан в 2022 году. Об этом сообщило ТАСС.

Храм находится в историческом районе Обухово. Работы по восстановлению храма будут осуществляться только на средства жертвователей.

Храм был построен в 1894-1896 годы. Для этого личного император Александр III пожертвовал участок на берегу Невы. В 1933 храм разобрали на кирпичи, восстанавливать его на историческом фундаменте начали только в 1996 году.

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Фото: citywalls.ru