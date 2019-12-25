В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП

Личность погибшего устанавливается.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 около восьми часов вечера на 1 километре деревни Березняки автодороги А-180, на подъезде к морскому порту Усть–Луга произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что водитель "Вольво" вне зоны пешеходного перехода сбил неустановленного мужчину, на вид 50–55 лет. Пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе в результате ДТП скончался пешеход.

Фото: Piter.TV