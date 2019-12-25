В Красносельском районе в результате ДТП скончался пешеход

Пешехода сбили два автомобиля.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 октября около шести часов вечера на 2 километре + 600 метров автодороги 41К-010 Красное Село – Гатчина – Павловск произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что водитель "Пежо" сбил пешехода, мужчину на вид 25 лет, после чего пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль "Рено Каптюр". Водитель второго авто скрылся с места аварии. Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего, ведут поиски скрывшегося с места ДТП автомобиля.

Ранее мы писали, что фура насмерть сбила пешехода на Московском шоссе.

Фото: Pixabay