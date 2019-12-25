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Фура насмерть сбила пешехода на Московском шоссе
Сегодня, 20:25
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smirenny

Фура насмерть сбила пешехода на Московском шоссе

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Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 октября около 18:20 на 616 км Московского шоссе у поселка Любань произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что водитель "ДАФ" с полуприцепом в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на мосту Кораблестроителей столкнулись "Вольво" и "БМВ".

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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