На мосту Кораблестроителей столкнулись "Вольво" и "БМВ"

Пассажиры не пострадали.

Вечером в воскресенье, 25 октября, на мосту Кораблестроителей произошло ДТП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, столкнулись "Вольво" и "БМВ".

В редакцию Piter.TV попали кадры момента столкновения. По всей видимости, водитель "БМВ" решил повернуть без поворотника, а следовавший за ним водитель "Вольво" не успел распознать желание другого участника движения и врезался в заднюю часть иномарки. Передняя часть "Вольво" сильно пострадала, однако пассажиры не получили серьезных травм.

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Видео: Piter.TV