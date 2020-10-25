"Лада" сбила восьмилетнего ребенка на улице Костюшко

Девочка в сопровождении двух людей перебегала дорогу в неположенном месте.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 октября около 15:30 на улице Костюшко у дома №9 произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "ВАЗ-2112" вне зоны пешеходного перехода сбил восьмилетнего ребенка. Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. На кадрах, которые попали в Piter.TV, видно, что девочку сопровождали два петербуржца, предположительно подростки. Втроем они выждали момент и попытались перебежать проезжую часть. Старшие сопровождающие заметили приближающийся справа автомобиль и успели остановиться, а маленькая девочка угодила под колеса.

Ранее мы писали, что на перекрёстке Торжковской и набережной Чёрной речки произошло ДТП.

Видео: Piter.TV