В Кингисеппском районе неизвестный изнасиловал воспитанницу детдома

Сотрудник центра рассказал, что над девочкой надругались 12 января.

В Кингисеппском районе воспитанница учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была изнасилована. На 16-летнюю девочку напал неизвестный.

По информации Piter.tv, 18 января в полицию обратился юрисконсульт организации, в которой проживает школьница. Мужчина написал заявление в полицию.

Сотрудник центра рассказал, что над девочкой надругались 12 января. Стражи порядка начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге раскрыли убийство 1988 года.

Фото: Piter.tv