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В Кингисеппском районе неизвестный изнасиловал воспитанницу детдома
Сегодня, 8:49
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В Кингисеппском районе неизвестный изнасиловал воспитанницу детдома

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Сотрудник центра рассказал, что над девочкой надругались 12 января.

В Кингисеппском районе воспитанница учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была изнасилована. На 16-летнюю девочку напал неизвестный.

По информации Piter.tv, 18 января в полицию обратился  юрисконсульт организации, в которой проживает школьница. Мужчина написал заявление в полицию.                                         

Сотрудник центра рассказал, что над девочкой надругались 12 января. Стражи порядка начали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге раскрыли убийство 1988 года.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, ленобласть, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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