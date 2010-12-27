В Кингисеппском районе мужчина напал на посетителя кафе

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

В Сланцах сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений посетителю кафе. Об этом сообщила УВО ВНГ России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 26 октября. Конфликт произошел между двумя мужчинами в дом №45, расположенном на улице Кирова в городе Сланцы. Один из них напал на другого и нанес ему телесные повреждения. После драки он покинул заведение, но сотрудники кафе нажали тревожную кнопку. Спустя некоторое время на место происшествия подоспела Росгвардия. Они опросили очевидцев и получили приметы злоумышленника.

В результате, работая по "горячим следам" им удалось задержать подозреваемого во дворе соседнего дома. Он был доставлен в отделение полиции, а пострадавшего мужчину госпитализировали в местную больницу.

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