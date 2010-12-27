АПК Выборгского района занимает лидирующее место в Ленобласти

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко прокомментировала работу агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс Выборгского района занимает лидирующее место в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко отметила, что сотрудникам комплекса удалось заготовить достаточное количество корма для комфортной зимовки животных. Так, на зиму рогатому скоту будет предоставлено 77 тыс. тонн провяленного корма и около 6 тыс. тонн сена. На территории комплекса активно развиваются малые формы хозяйствования. В 2019 году два начинающих фермера получили гранты на 3 млн рублей. Теперь у них появится возможность развивать хозяйство. Кроме того, выборгский с/х производитель выполняет все соглашения с регионом и районом Ленобласти.

На сегодняшний день уже надоено 29 тыс. тонн молока (на 6% больше, чем в 2018 г.). В тепличных комплексах за 9 месяцев произведено 3050 тонн различной овощной продукции (на 20% больше). Также наш район занимает второе место в Ленинградской области по производству мяса птицы, крупного рогатого скота, свиноводству. Так, например, за этот период мяса птицы произведено 23 тыс. тонн,

- упомянула в сообщении Надежда Литвиненко.

Агропромышленный комплекс района часто принимает участие в конкурсах, проявляет инициативу на выставках различного уровня. Специалисты получают высокие оценки жюри и занимают призовые места.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что незаконная рубка лесов в Ленобласти сократилась почти в 3 раза.

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