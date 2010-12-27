Незаконная рубка лесов в Ленобласти сократилась почти в 3 раза

В Ленобласти зафиксировано сокращение объема незаконной рубки лесов в 2,6 раза. Данные представлены по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Наблюдения проводились в течение 9 месяцев. Сотрудники ЛОГКУ "Ленобллес" совместно с правоохранительными органами организовали 37 тысяч патрулирований земель лесного фонда и проверок техники, перевозящей древесину. В результате рейдов им удалось обнаружить 93 случая незаконных рубок, что составляет на 62% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году было зафиксировано 168 случаев, объемом 2 240 м3.
Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.
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Фото: Pixabay.com
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