Незаконная рубка лесов в Ленобласти сократилась почти в 3 раза

Эффективность проверок была увеличена за счет системы видеомониторинга леса и патрулирований.

В Ленобласти зафиксировано сокращение объема незаконной рубки лесов в 2,6 раза. Данные представлены по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наблюдения проводились в течение 9 месяцев. Сотрудники ЛОГКУ "Ленобллес" совместно с правоохранительными органами организовали 37 тысяч патрулирований земель лесного фонда и проверок техники, перевозящей древесину. В результате рейдов им удалось обнаружить 93 случая незаконных рубок, что составляет на 62% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году было зафиксировано 168 случаев, объемом 2 240 м3.

Материалы по всем нарушениям направлены в правоохранительные органы.

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