В Кингисеппском районе столкнулись 5 транспортных средств

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личности пострадавших.

На 16-ом км трассы А-180 в Кингисеппском районе столкнулись 4 автомобиля и 1 автобус. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 28 октября около 9:30 утра. На трассе А-180 в ДТП попали автомобили "Chevrolet Aveo", "Ford Transit", "Nissan Note", "Honda Accord", а также автобус "LADA Largus". Все транспортные средства двигались в одном направлении.

В результате ДТП в автобусе пошиб один человек, ещё три пассажира с многочисленными травмами госпитализированы в больницу.

Ранее Piter.TV сообщил, что виновного в смертельном ДТП в Кировском районе накажут по статье.

Фото: Pixabay.com