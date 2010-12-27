Виновного в смертельном ДТП в Кировском районе накажут по статье

Молодой водитель понесет наказание по статье 264-ой УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). Сейчас виновный находится под стражей.

В Ленобласти на молодого водителя возбудили уголовное дело о смертельном ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 27 октября. Примерно в 4:00 утра недалеко от дома, расположенного на Комсомольском проспекте поселка Назия в Ленобласти, проезжал 22-летний парень. Он выпил и сел за руль автомобиля "Hyundai Elantra". Вместе с ним в транспортном средстве находились две девушки.

В результате водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. От телесных повреждений одна пассажирка скончалась, другая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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