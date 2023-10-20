В Рязанской области полицейские задержали организатора незаконной рубки дубов

В МВд рассказали о пресечении незаконной деятельности в регионе.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Рязанской области получили оперативную информацию о том, что в лесу на территории Шацкого района проводится незаконная вырубка местных дубов. В результате была организована оперативная проверка. Изучив делянку, полицейские выяснили, что нелегальная работа еще не окончена. Специалисты предположили, что в ближайшее время подозреваемые вернутся на место инцидента для транспортировки своих заготовок - девяти спиленных деревьев.

Через некоторое время к делянке подъехали отечественный внедорожник и трактор. Дождавшись, когда двое мужчин, водители транспортных средств, приступят к погрузке стволов, полицейские задержали их. Две бензопилы, трактор и внедорожник были изъяты. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже на место рубки приехал ещё один мужчина – 47-летний местный бизнесмен, занимающийся лесозаготовкой. В МВд установили, что именно он организовал незаконную делянку и нанял для работы двух работников. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Двое сотрудников, осуществлявших нелегальную рубку леса, в текущий момент проходят в расследовании в качестве свидетелей.

В Челябинской области полицейские задержали двух наркокурьеров почти с 20 кг "синтетики".

Фото и видео: МВД Медиа