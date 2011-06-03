В Челябинской области полицейские задержали двух наркокурьеров почти с 20 кг "синтетики"

В МВд рассказали о пресечении преступной деятельности двух мужчин.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Челябинской области на трассе в Красноармейском районе остановили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Речь идет о жителях Свердловской области 1975 и 1979 года рождения. В пресс-службе МВД уточнили, что во время досмотра транспортного средства оперативники нашли в багажнике машины несколько свёртков с порошкообразным веществом. По результатам проведенной экспертизы стало известно о том, что содержимое представляет из себя синтетическое запрещенное вещество - мефедрон, с общим весом порядка 20 килограммов.

Злоумышленники являются межрегиональными оптовыми наркокурьерами нелегального интернет-магазина, специализирующегося на торговле запрещёнными веществами. пресс-служба МВД РФ

Предположительно, "синтетику" криминальные сообщники планировали сбывать через тайники, размещенные по всему Уральскому федеральному округу. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Сейчас фигуранты расследования помещены под стражу.

В Приморье в ДТП погибли двое взрослых и ребенок.

Фото и видео: МВД Медиа