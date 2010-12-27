В Кингисеппском банке появилось первое бизнес-окно МФЦ

Предприниматели Кингисеппского района могут получить в специализированном окне более 200 государственных и муниципальных услуг.

Первое на территории Ленинградской области окно МФЦ для предоставления услуг предпринимателям на базе отделения ПАО Сбербанк начало работу в Кингисеппе. Об этом сообщает пресс-служба Высоцкого городского поселения.

Предприниматели Кингисеппского района могут получить в специализированном окне более 200 государственных, муниципальных услуг.

Мы рады, что смогли предоставить возможность получать услуги в специализированных окнах МФЦ и предпринимателям Кингисеппского района. Новый формат бизнес-окон МФЦ на базе банка особенно будет интересен для граждан, только планирующих открыть свое дело. Сергей Есипов, директор ГБУ ЛО "МФЦ"

Сегодня в Кингисеппском районе работают 2850 прдпринимателей, это 5% от общего числа предпринимателей региона.

Бизнес-окно МФЦ работает с понедельника по пятницу с 9 до 18, в пятницу с 9:00 до 17:00

Также, вчера во Всеволожске открылся новый МФЦ.

Фото: Алекс Митриев/ ВК