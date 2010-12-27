Сегодня во Всеволожске открылся новый МФЦ

Филиал МФЦ в г. Всеволожске является самым востребованным среди МФЦ Ленинградской области.

В центре Всеволожска с 1 августа начал работать центр "Мои Документы". Об этом сообщает пресс-служба областного ведмоства.

МФЦ расположился рядом с ж/д вокзалом, остановками маршрутных автобусов и электрички. Также рядом с МФЦ находятся Кадастровая палата, Пенсионный фонд, офис Росреестра, соцзащита и другие ведомства. В многофункциональном центре 19 окон приема-выдачи документов, комфортный сектор ожидания, есть кабинеты для фотосъемки и биометрии.

Обращаем внимание граждан, что по старому адресу МФЦ также будет работать, но в более компактном варианте, на 5 окон. Выдача готовых документов будет производиться в отделе, в котором заявитель подавал документы. Сергей Есипов, директор ГБУ ЛО "МФЦ"

МФЦ находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская д.6. Работает ежедневно с 9 до 21 часов.

Ранее мы сообщали, что МФЦ в Ленинградской области набирают популярность.

Фото: Всеволожск/ ВК