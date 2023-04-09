В Кингисеппе задержан мужчина, хранивший боевую гранату времен ВОВ в квартире

Задержанный признался, что нашел взрывное устройство много лет назад во время раскопок.

Сотрудники полиции Кингисеппского района задержали 40-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили боевую гранату. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сигнал о правонарушении поступил 8 августа от жительницы дома №49 на улице Карла Маркса.

По словам заявительницы, во время конфликта сосед угрожал ей предметом, похожим на гранату. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и изъяли опасный предмет. Экспертиза установила, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Как пояснил задержанный, он нашел взрывное устройство много лет назад во время раскопок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

