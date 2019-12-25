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В Кингисеппе в подвале дома обнаружили два трупа
Сегодня, 9:06
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В Кингисеппе в подвале дома обнаружили два трупа

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Тела направили в морг для установления причины смерти.

В Кингисеппе в подвале дома обнаружили два трупа мужчин. Подробности стали известны Piter.tv.

В понедельник, 28 августа, в ОМВД России по Кингисеппскому району поступило сообщение о двух трупа в подвале жилого дома на Театральной улице. Тела были без внешних признаков насильственной смерти. Один из трупов опознали местные жители. Тела направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге полугодовалая девочка захлебнулась рвотными массами.

Фото: Piter.tv

Теги: кингисепп, подвал дома, трупы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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