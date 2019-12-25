Тела направили в морг для установления причины смерти.

В Кингисеппе в подвале дома обнаружили два трупа мужчин. Подробности стали известны Piter.tv.

В понедельник, 28 августа, в ОМВД России по Кингисеппскому району поступило сообщение о двух трупа в подвале жилого дома на Театральной улице. Тела были без внешних признаков насильственной смерти. Один из трупов опознали местные жители. Тела направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге полугодовалая девочка захлебнулась рвотными массами.

Фото: Piter.tv