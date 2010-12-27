Дворника из Кингисеппа подозревают в изнасиловании десятилетней девочки

Его задержала полиция.

По предварительным данным, в среду, 31 июля около 14:00 на стадионе Большой Советской улицы Кингисеппского района Ленобласти 51-летний дворник изнасиловал десятилетнюю девочку. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась мать потерпевшей. Подозреваемого в преступлении задержали и возбудили уголовное дело.

Если его вина подтвердится, то за лето 2019 года это будет второй случай педофилии с участием дворника. В конце июля Piter.TV сообщал о том, что полиция Петербурга задержала подозреваемого в развращении восьмилетнего мальчика на Васильевском острове.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Рыбацком подросток не пережил очередное употребление наркотиков.

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