В Рыбацком подросток не пережил очередное употребление наркотиков

Его товарищу повезло больше.

Во вторник, 30 июля около 21:00 в доме №8/2 на Шлиссельбургском проспекте Невского района Петербурга после употребления наркотиков скончался 15-летний подросток. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, погибший пришел домой к своему сверстнику. Товарищи растворили в воде неизвестное вещество, употребили его и уснули. Утром хозяин квартиры проснулся, а его гостя увезли в морг на экспертизу. Следователи нашли на месте происшествия чашку, стеклянную вазочку со следами порошка, банку с прозрачной жидкостью, курительную трубку и три пластиковых бутылки с отверстиями.

Систематическое употребление наркотиков для скончавшегося подростка не в новинку. Он состоял на учете в службе по делам несовершеннолетних и находился на домашнем обучении. Жил на Караваевской улице вместе с матерью-домохозяйкой и отцом-поваром.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что девочка погибла после падения с высоты на улице Доблести.

Фото: Pixabay