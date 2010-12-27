Девочка погибла после падения с высоты на улице Доблести

В среду, 31 июля у дома №14/1 на ул. Доблести Красносельского района Петербурга после падения с высоты погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Погибшая не дожила месяц до своего 13-го дня рождения. Девочка жила на ул. Маршала Казакова в обычной семье с отцом-программистом и матерью-домохозяйкой. В сентябре она должна была пойти в восьмой класс.
Труп нашли около 18:00. Полиция начала устанавливать подробности происшествия.
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Фото: Pixabay
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