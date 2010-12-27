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В ДТП на Дальневосточном загорелась машина
Сегодня, 9:38
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nadezhda_sib

В ДТП на Дальневосточном загорелась машина

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В Невском районе Петербурга столкнулись четыре автомобиля.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказал о серьезной аварии на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко в сторону Народной. В общей сложности участниками стали четыре автомобиля. 

Инцидент произошел утром 31 июля. По словам свидетеля, иномарка на полной скорости врезалась в такси. Также задело еще две машины. Одна из легковушек загорелась. Автор отмечает, что по состоянию на 7:19 движение на дороге оказалось полностью заблокировано. Есть пострадавшие, но о точном количестве не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Лефортовском тоннеле в Москве легковушка на скорости врезалась в дорожную машину. 

Фото: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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